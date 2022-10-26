Олигархи рф благодаря офшорам на острове Мэн обходят санкции - расследование WSJ

https://racurs.ua/n176178-oligarhi-rf-blagodarya-ofshoram-na-ostrove-men-obhodyat-sankcii-rassledovanie-wsj.html

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Олігархи росії, які перебувають під санкціями країн Заходу через повномасштабну війну рф проти України, змогли вивести свої сотні мільярдів доларів та приховати західні інвестиції за допомогою офшорів на острові Мен в Ірландському морі між Ірландією та Великою Британією.

Про це йдеться в розслідуванні The Wall Street Journal.

Журналісти WSJ проаналізували тисячі корпоративних документів із попередніх розслідувань «Панамське досьє", «Досьє Пандори», «Райське досьє". Серед тих, хто користувався схемою, — олігарх Алішер Усманов, голова «Ростеху» Сергій Чемезов, депутат Держдуми рф Андрій Скоч та спікер кремля Дмитро Пєсков.

Зареєстрована на острові Мен компанія Bridgewaters допомагає російським олігархам обходити західні санкції, приховувати свої активи та інвестиції. Bridgewaters створила так звану «корпоративну імперію», яка містить інвестиції в американські технологічні компанії, такі як Meta Platforms, Twitter та Airbnb, організацію, яка продає російському уряду апаратуру для спостереження та стеження, а також нерухомість у європейських державах. Мережа офшорів допомогла олігарху Усманову приховати факт володіння літаком Airbus A340 вартістю понад 350 млн дол. Через мережу Bridgewaters Усманову вдалося інвестувати 175 млн дол. в американський лазерний стартап Quanery. У міністерстві фінансів США говорять, що «відстежують» діяльність Bridgewaters.

У Bridgewaters стверджують, що компанія діє законно, а її директор Марк Віл запевнив, що торік Bridgewaters припинила стосунки з кількома клієнтами.