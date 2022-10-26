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Ракурс
Патрульные взяли в плен мобилизованных россиян – что они рассказали

Патрульные взяли в плен мобилизованных россиян — что они рассказали (ВИДЕО)

26 окт 2022, 19:05
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Патрульна поліція України взяла в полон мобілізованих росіян, яких армія рф у вересні-жовтні перекинула на територію України. Відеозапис допиту полонених солдатів рф оприлюднив у Телеграм фронтовий журналіст Юрій Бутусов.





Баздарєв Віктор Володимирович. Родом з Білгородської області, Губкінського району, села Істобне. Мобілізували 22 вересня… Посада — гранатометник, але я з нього не стріляв навіть, я його викинув, — розповідає один з полонених російських солдатів.

Раніше видання InformNapalm підрахувало, що через тиждень після мобілізації росіянин потрапляє до України. Через 12 днів — гине в Україні. На фронті в Україні він встигає проводити, приблизно, чотири дні, а далі — смерть, поранення або полон. Основні перевалочні пункти мобілізованих росіян розташовані у Білгородській області та Ростові, звідки солдатів перекидають на Луганщину, або у тренувальному таборі Джанкоя в тимчасово окупованому Криму (звідти їх перекидають на Херсонщину).

Нагадаємо, у росії до середини жовтня 2022 року могли мобілізувати щонайменше 492 тис. осіб.

Источник: Ракурс


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