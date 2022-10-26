Индия призвала шойгу оставить «ядерный вариант» - CNN

https://racurs.ua/n176176-indiya-prizvala-shoygu-ostavit-yadernyy-variant-cnn.html

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Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх 26 жовтня під час телефонної розмови заявив міністру оборони рф сергію шойгу що «не слід вдаватися до ядерного варіанту», коли йдеться про війну в Україні.

Як пише CNN, Сінгх заявив, що позиція Делі полягає в «необхідності йти шляхом діалогу і дипломатії для якнайшвидшого врегулювання конфлікту». Він додав, що жодна зі сторін не повинна вдаватися до ядерного варіанту, оскільки перспектива застосування ядерної або радіологічної зброї суперечить основним принципам людства.

Нагадаємо, російська армія 26 жовтня під керівництвом воєнного злочинця рф володимира путіна провела «навчання з завдання масованого ядерного удару стратегічними ядерними силами». Окрім цього, міністр оборони росії сергій шойгу зв’язався з міністрами оборони Індії та Китаю, Раджнатхом Сінгхом та Вей Фенхе та розповів їм про так звану «брудну бомбу», яку начебто готується застосувати Україна.