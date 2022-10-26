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ВСУ сбили Ка-52 россиян на Херсонщине — Воздушные силы

ВСУ сбили Ка-52 россиян на Херсонщине — Воздушные силы

26 окт 2022, 18:10
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Збройні сили України приземлили російський бойовий вертоліт Ка-52 на території Херсонської області. Приземлити пташку росіян вдалося у середу близько 17.00 в Бериславському районі Херсонщини. Про це 26 жовтня повідомляє Повітряне командування «Південь».





…Підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» збито російський ударний вертоліт Ка-52. Слава Україні! Смерть ворогам! — повідомила у Фейсбук Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування «Південь».

Источник: Ракурс


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