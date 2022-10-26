ЗСУ збили пташку росіян Ка-52 на Херсонщині — Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n176175-zsu-zbyly-ptashku-rosiyan-ka-52-na-hersonschyni-povitryani-syly.html

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Збройні сили України приземлили російський бойовий вертоліт Ка-52 на території Херсонської області. Приземлити пташку росіян вдалося у середу близько 17.00 в Бериславському районі Херсонщини. Про це 26 жовтня повідомляє Повітряне командування «Південь».