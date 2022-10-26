Как зима изменит ход войны в Украине – анализ The Wall Street Journal

https://racurs.ua/n176174-kak-zima-izmenit-hod-voyny-v-ukraine-analiz-the-wall-street-journal.html

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Як зима вплине на перебіг війни росії проти України, проаналізувало видання The Wall Street Journal.

Нині і Збройні сили України і армія воєнних злочинців росії готуються до поганої погоди та коротких зимових днів, які знизять ефективність використання зброї і техніки зі збору розвідданих, посилять проблеми з логістикою та зі здоров’ям солдатів.

Сухопутна війна взагалі дуже складна. Зимова війна є вдвічі складнішим викликом. Для проведення великого наступу мінус 15 градусів буде проблемою для обох сторін, — констатує експерт Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

Також москва розпочала серію атак на українську енергетичну інфраструктуру, прагнучи підірвати тил і волю українців до боротьби. Додатково кремль прагне перекрити енергопостачання до Європи. Зі слів експерта з сухопутної війни Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бена Баррі, зимова погода вочевидь сповільнить темп бойових дій.

росія підкріплює фронт часто погано підготовленими чоловіками, мобілізованими наприкінці вересня. Окрім цього, прокремлівські блогери активізували збір пожертв для отримання додаткового спорядження.

Західні чиновники кажуть, що Україна, ймовірно, буде краще оснащена, ніж росіяни, завдяки західним постачанням. До того ж військові ЗСУ краще мотивовані. Але будь-який український наступ, найпевніше, сповільнять зимові умови. росія, яка, на думку західних аналітиків, має мало шансів на просування вперед, має легше завдання — оборонятися на окупованих територіях.

Ми не можемо воювати так, як воювали навесні та влітку. Сховатися вже значно важче. Будуть розроблені нові стратегії та методи, і ми воюватимемо у нових умовах, — каже Бєлєсков.

Найскладніші умови будуть у листопаді та на початку грудня через непрохідність доріг на стику сезонів. Потім, коли замерзне ґрунт, настане легший для пересування техніки період, аж поки не розпочнеться рання весна.

росія любить казати, що «генерал зима» і його друг «генерал бруд» допоможуть її армії, як це було в часи війни проти армій Наполеона і Гітлера. Але цього разу саме кремль виступає в ролі окупанта.

Командир батальйону «Дніпро-1» Національної гвардії України Юрій Береза каже, що з настанням зими кожен з 1 тис. 500 його бійців отримав запасне взуття та теплі ковдри.

Зима — це передусім мокрі чоботи та шкарпетки. Ми маємо бути до цього готовими, — каже він.

Береза звернув увагу на різницю між зимою на сході України, де температура може опускатися до — 20 градусів, і на півдні, де вона зазвичай м’якша. Він каже, що обидві армії матимуть проблеми, коли температура впаде і земля замерзне, але вважає, що росіяни постраждають більше.

Джерело: «Тексти»