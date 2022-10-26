Россия взяла фото объекта в Словении как доказательство «грязной бомбы» Киева

https://racurs.ua/n176180-rossiya-vzyala-foto-obekta-v-slovenii-kak-dokazatelstvo-gryaznoy-bomby-kieva-foto.html

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Пропагандисти росії нині активно поширюють «сценарій застосування Україною «брудної бомби», а міністерство закордонних справ країни-агресора у Twitter оприлюднило фото цієї «брудної бомби». Проте виявилося, що на світлинах зображені детектори диму Агентства з радіоактивних відходів Словенії (ARAO). Йдеться про фото, зроблені 12 років тому — у 2010 році. Вони використовувались як пояснювальний матеріал.

Про це 26 жовтня повідомив уряд Словенії.

Нагадаємо, МЗС рф заявило, що «дві організації України отримали пряме замовлення на створення так званої брудної бомби. Роботи перебувають на завершальній стадії».

На повідомлення звернув увагу уряд Словенії, який у відповідь написав, що одна із фотографій належить Словенському агентству з радіоактивних відходів (ARAO) і вона була зроблена у 2010 році. Зображення використовувалося під час презентацій на лекціях для фахівців та інформаційних матеріалах і були доступні для широкого загалу.

На фото зображені предмети, загорнуті в поліетиленові пакети з символом радіоактивності та написом «radioaktivno», що в перекладі зі словенської означає «радіоактивний». За повідомленням Любляни, йдеться про детектори диму, які перебувають у загальному користуванні.

Вони дійсно містять радіоактивне джерело, але жодне з тих, що перераховані в таблиці під фотографією, — йдеться у повідомленні.

Іонізаційні детектори диму (І-детектори) містять слабко радіоактивні речовини, тому вони підлягають утилізації як ядерні відходи.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав абсурдом заяви кремля про підготовку України до використання «брудної бомби».