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Как выглядит Антоновский мост, по которому били ВСУ

Как выглядит Антоновский мост, по которому били ВСУ (ВИДЕО)

26 окт 2022, 19:58
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Стало відео, як зараз виглядає Антонівський міст у Херсоні, по якому били Збройні сили України, щоб зруйнувати логістичні ланцюжки поставок військової техніки армії росії з тимчасово окупованого Криму на Херсонщину. Відеозапис оприлюднив у Телеграм військовий журналіст Андрій Цаплієнко.





Нагадаємо, по Антонівському мосту в Херсоні й по понтонній переправі росіян, збудованій біля нього, ввечері 20 жовтня було завдано чергового удару. Тоді пролунало шість вибухів. Ймовірно, в той час по переправі пересувалася техніка і жива сила російських військових, які загарбники активно переміщували на лівобережну частину Херсонської області.

Источник: Ракурс


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