Как выглядит Антоновский мост, по которому били ВСУ

https://racurs.ua/n176179-kak-vyglyadit-antonovskiy-most-po-kotoromu-bili-vsu-video.html

Ракурс

Стало відео, як зараз виглядає Антонівський міст у Херсоні, по якому били Збройні сили України, щоб зруйнувати логістичні ланцюжки поставок військової техніки армії росії з тимчасово окупованого Криму на Херсонщину. Відеозапис оприлюднив у Телеграм військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

Нагадаємо, по Антонівському мосту в Херсоні й по понтонній переправі росіян, збудованій біля нього, ввечері 20 жовтня було завдано чергового удару. Тоді пролунало шість вибухів. Ймовірно, в той час по переправі пересувалася техніка і жива сила російських військових, які загарбники активно переміщували на лівобережну частину Херсонської області.