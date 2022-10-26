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Ракурс
Як виглядає Антонівський міст, по якому били ЗСУ

Як виглядає Антонівський міст, по якому били ЗСУ (ВІДЕО)

26 жов 2022, 19:58
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Стало відео, як зараз виглядає Антонівський міст у Херсоні, по якому били Збройні сили України, щоб зруйнувати логістичні ланцюжки поставок військової техніки армії росії з тимчасово окупованого Криму на Херсонщину. Відеозапис оприлюднив у Телеграм військовий журналіст Андрій Цаплієнко.





Нагадаємо, по Антонівському мосту в Херсоні й по понтонній переправі росіян, збудованій біля нього, ввечері 20 жовтня було завдано чергового удару. Тоді пролунало шість вибухів. Ймовірно, в той час по переправі пересувалася техніка і жива сила російських військових, які загарбники активно переміщували на лівобережну частину Херсонської області.

Джерело: Ракурс


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