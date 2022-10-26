Израиль передал ВСУ системы Smart Shooter для перехвата дронов

https://racurs.ua/n176182-izrail-peredal-vsu-sistemy-smart-shooter-dlya-perehvata-dronov.html

Ракурс

Збройні сили України отримали від Ізраїлю системи Smart Shooter, які виявляють та знищують безпілотники. Працює система завдяки штучному інтелекту, який має принцип «один постріл — одне влучення».

Зброю нібито передали за посередництва Польщі, пише ізраїльське видання Debka.

Smart Shooter має «розумний» приціл, який за допомогою радару виявляє ворожі дрони. «Приціл» визначає вид безпілотника та встановлює його точне місце знаходження. Після цього дрон знищують зі стрілецької зброї. Штучний інтелект системи працює за принципом «один постріл — одне влучення». Це новітня розробка, яку цьогоріч представили на виставці у Парижі.

Висота системи — 95 см, вага близько 75 кг.

Нагадаємо, раніше видання The Times of Israel повідомляло, що Ізраїль не бажає передавати військову допомогу напряму в ЗСУ, тому вони передають дрони через Польщу. Пізніше, компанія-виробник Smart Shooter заявила, що проданий Польщі товар передадуть Україні.