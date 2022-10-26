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Как Кремль гонит на войну — Сразу на фронт или в тюрьму и оттуда едешь

Как Кремль гонит на войну — Сразу на фронт или в тюрьму и оттуда едешь (ВИДЕО)

26 окт 2022, 20:42
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Нову партію мобілізованих росіян захопили воїни 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Цього разу серед полонених мобілізованих були мешканці москви та санкт-петербурга.





Раніше путін уникав гнати на війну жителів москви та санкт-петербурга, — написав у Телеграм фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Збройні сили України взяли в полон росіян районі селища Мясожарівка Сватівського району Луганської області.

Сказали — або ти зараз сідаєш у тюрму і ми тебе також відправляємо на фронт під автоматами або сидиш тут (на службі в армії — ред.), — розповідає один із російських солдатів.

Цаплієнко констатував, що росія кидає на передову солдатів без підготовки, іноді на наступний день після мобілізації.

Источник: Ракурс


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