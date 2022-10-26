Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Як Кремль жене на війну — Сідаєш в тюрму і звідти їдеш або одразу на фронт

Як Кремль жене на війну — Одразу на фронт або сідаєш в тюрму і звідти їдеш (ВІДЕО)

26 жов 2022, 20:42
999

Нову партію мобілізованих росіян захопили воїни 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Цього разу серед полонених мобілізованих були мешканці москви та санкт-петербурга.





Раніше путін уникав гнати на війну жителів москви та санкт-петербурга, — написав у Телеграм фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Збройні сили України взяли в полон росіян районі селища Мясожарівка Сватівського району Луганської області.

Сказали — або ти зараз сідаєш у тюрму і ми тебе також відправляємо на фронт під автоматами або сидиш тут (на службі в армії — ред.), — розповідає один із російських солдатів.

Цаплієнко констатував, що росія кидає на передову солдатів без підготовки, іноді на наступний день після мобілізації.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів