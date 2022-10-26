США лично предупредили путина о последствиях применения ядерного оружия – Блинкен

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США повідомили про наслідки використання росією ядерної зброї особисто президенту рф володимиру путіну.

Ми повідомили про це дуже чітко і безпосередньо росіянам, зокрема президенту путіну. Ми занепокоєні, — заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю Bloomberg.

Глава Державного департаменту США не уточнив, коли і в якій формі путіну було сказано про можливі наслідки, які чекатимуть на росію в разі використання нею ядерної зброї.

Блінкен також прокоментував заявив москви про нібито підготовку Україною «брудної бомби». Він назвав це «черговою вигадкою» й нагадав, що кремль раніше не раз приписував іншим дії, які готує вжити сам.

Також американський держсекретар запевнив у подальшій підтримці Києва з боку Вашингтона.

Нагадаємо, що побоювання щодо можливого застосування росією ядерної зброї проти України зросли після того, як москва почала публічно говорити про нібито підготовку Києвом провокацій «брудної бомби». Раніше президент США Джо Байден казав, що в разі застосування ядерної чи хімічної зброї в Україні на росію чекають наслідки.