В оккупированном Шахтерске горит нефтебаза оккупантов

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Пожежа спалахнула в тимчасово окупованому Шахтарську Донецької області. Ймовірно, спалахнула нафтобаза армії воєнних злочинців росії. Про це 26 жовтня повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.

Внаслідок «необережного поводження з електрозварювальними приладами працівниками станції, які перебували в стані алкогольного сп’яніння» стався вибух паливних цистерн, — зауважили у Страткомі.

Ці цистерни були призначені для заправки техніки всього донецького угрупування військ. За словами місцевих мешканців, в місті пролунав потужний вибух, вибухова хвиля сколихнула багатоповерхові будинки.