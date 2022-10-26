Воин Терробороны вернулся в родное село, которое полгода было оккупированным (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n176185-kak-voina-tro-vstretili-v-rodnom-sele-kotoroe-polgoda-bylo-pod-okkupaciey-video.html

Ракурс

Зустріч воїна 113-ї окремої бригади Територіальної оборони України у Харківській області з рідними у селі, яке півроку перебувало в окупації показали на відео. Боєць Андрій повернувся до рідного населеного пункту, де зустрівся з братами.

Брати не стримували емоцій, коли знову побачили Андрія. Він також розпитав у хлопців, хто з односельців чіплявся до його батька через те, що він захищає Україну, та перейшов на бік армії агресора.

Нагадаємо, 113-та окрема бригада ТрО перебуває у складі Регіонального управління «Схід» Сил ТрО.