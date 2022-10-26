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Ракурс
Воин Терробороны вернулся в родное село, которое полгода было оккупированным (ВИДЕО)

Как воина ТРО встретили в родном селе, которое полгода было под оккупацией (ВИДЕО)

26 окт 2022, 22:15
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Зустріч воїна 113-ї окремої бригади Територіальної оборони України у Харківській області з рідними у селі, яке півроку перебувало в окупації показали на відео. Боєць Андрій повернувся до рідного населеного пункту, де зустрівся з братами.





Брати не стримували емоцій, коли знову побачили Андрія. Він також розпитав у хлопців, хто з односельців чіплявся до його батька через те, що він захищає Україну, та перейшов на бік армії агресора.

Нагадаємо, 113-та окрема бригада ТрО перебуває у складі Регіонального управління «Схід» Сил ТрО.

Источник: Ракурс


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