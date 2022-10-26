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Кремль говорит, что Киев планирует «сбить радиоактивную ракету» над Чернобылем
Кремль говорит, что Киев планирует «сбить радиоактивную ракету» над Чернобылемhttps://racurs.ua/n176184-kreml-govorit-chto-kiev-planiruet-sbit-radioaktivnuu-raketu-nad-chernobylem.htmlРакурс
Чергові ядерні погрози кремля оприлюднила російська пропаганда. Сьогодні підконтрольні режиму воєнного злочинця рф володимира путіна ЗМІ почали поширювати повідомлення про те, що Україна начебто завершила «технічну підготовку до «провокації з брудною бомбою».
Зокрема, російське пропагандистське агентство «РИА Новости» написало, що «фахівці українського підприємства «Південмаш» підготували муляж ракети «Іскандер», який планується начинити радіоактивним матеріалом, а потім збити силами української ППО над зоною відчуження Чорнобильської АЕС».
Нагадаємо, раніше росія поширювала чутки про те, що Київ хоче підірвати так звану «брудну бомбу», щоб потім звинуватити росію у використанні зброї масового ураження і «налаштувати весь світ проти москви».
Воєнний злочинець — міністр оборони рф сергій шойгу почав розповідати колегам з інших країн, що Україна готує провокації із застосуванням «брудної бомби». США, Велика Британія, Франція та інші країни Заходу назвали звинувачення рф брехливими.
Згодом Агентство з радіоактивних відходів Словенії (ARAO) заявило, що фото, які використала москва як доказ «брудної бомби» були зроблені 12 років тому у Словенії.
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