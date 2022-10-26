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ВСУ освободили село Невское на Луганщине
ВСУ освободили село Невское на Луганщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n176183-vsu-osvobodili-selo-nevskoe-na-luganschine-video.htmlРакурс
Сили спеціальних операцій 26 жовтня опублікували відео з села Невське Луганської області. Нещодавно воїни Збройних сил України витіснили з цієї території воєнних злочинців армії росії.
Населений пункт Невське луганської області. І хоча сьогодні ми встановлюємо стяг на руїнах звільнених міст, завтра під мирним небом ми їх відбудуємо, — йдеться в повідомленні прес-служби Сил спецоперацій ЗСУ.
Населений пункт Невське знаходиться на межі Луганської та Харківської областей.
Нагадаємо, ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Іванград, Андріївка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Мар’їнка та Кам’янка Донецької області.
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