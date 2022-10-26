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ВСУ освободили село Невское на Луганщине

ВСУ освободили село Невское на Луганщине (ВИДЕО)

26 окт 2022, 21:25
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Сили спеціальних операцій 26 жовтня опублікували відео з села Невське Луганської області. Нещодавно воїни Збройних сил України витіснили з цієї території воєнних злочинців армії росії.





Населений пункт Невське луганської області. І хоча сьогодні ми встановлюємо стяг на руїнах звільнених міст, завтра під мирним небом ми їх відбудуємо, — йдеться в повідомленні прес-служби Сил спецоперацій ЗСУ.

Населений пункт Невське знаходиться на межі Луганської та Харківської областей.

Нагадаємо, ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Іванград, Андріївка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Мар’їнка та Кам’янка Донецької області.

Источник: Ракурс


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