ЗСУ звільнили село Невське на Луганщині

Сили спеціальних операцій 26 жовтня опублікували відео з села Невське Луганської області. Нещодавно воїни Збройних сил України витіснили з цієї території воєнних злочинців армії росії.

Населений пункт Невське луганської області. І хоча сьогодні ми встановлюємо стяг на руїнах звільнених міст, завтра під мирним небом ми їх відбудуємо, — йдеться в повідомленні прес-служби Сил спецоперацій ЗСУ.