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Ракурс
ЗСУ звільнили село Невське на Луганщині

ЗСУ звільнили село Невське на Луганщині (ВІДЕО)

26 жов 2022, 21:25
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Сили спеціальних операцій 26 жовтня опублікували відео з села Невське Луганської області. Нещодавно воїни Збройних сил України витіснили з цієї території воєнних злочинців армії росії.





Населений пункт Невське луганської області. І хоча сьогодні ми встановлюємо стяг на руїнах звільнених міст, завтра під мирним небом ми їх відбудуємо, — йдеться в повідомленні прес-служби Сил спецоперацій ЗСУ.

Населений пункт Невське знаходиться на межі Луганської та Харківської областей.

Нагадаємо, ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Іванград, Андріївка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Мар’їнка та Кам’янка Донецької області.

Джерело: Ракурс


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