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Воїн Тероборони повернувся в рідне село, яке півроку було під окупацією
Воїн Тероборони повернувся в рідне село, яке півроку було під окупацією (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n176185-voyin-teroborony-povernuvsya-v-ridne-selo-yake-pivroku-bulo-pid-okupaciieu-video.htmlРакурс
Зустріч воїна 113-ї окремої бригади Територіальної оборони України у Харківській області з рідними у селі, яке півроку перебувало в окупації показали на відео. Боєць Андрій повернувся до рідного населеного пункту, де зустрівся з братами.
Брати не стримували емоцій, коли знову побачили Андрія. Він також розпитав у хлопців, хто з односельців чіплявся до його батька через те, що він захищає Україну, та перейшов на бік армії агресора.
Нагадаємо, 113-та окрема бригада ТрО перебуває у складі Регіонального управління «Схід» Сил ТрО.
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