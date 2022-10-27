В СБУ рассказали о возможных угрозах со стороны УПЦ МП. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n176196-agenty-v-ryasah-v-sbu-rasskazali-o-vozmojnyh-ugrozah-so-storony-upc-mp.html

Ракурс

Діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні може мати загрози ворожого впливу.

Це середовище є ідеальним полем для функціонування ворожої резидентури, тож цей напрямок відпрацьовується правоохоронцями якісно. Про це виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Василь Малюк заявив в ексклюзивному інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Так, загрози є. Але я буду неправий, якщо скажу, що це загроза, на яку Служба не може вплинути і своєчасно задокументувати, — заявив він.

Керівник спецслужби нагадав, як у Вінницькій області затримали так званого священнослужителя, який виявився який є одногрупником Кирила Гундяєва — глави Російської православної церкви патріарха Кирила. Цей затриманий піп постійно комунікував із федеральною службою безпеки росії. Правоохоронці виявили матеріали, які це підтверджують, зокрема листування в месенджерах.

А з початку повномасштабного російського вторгнення слідчі СБУ відкрили 23 кримінальні провадження щодо таких осіб. Зараз є 33 підозрюваних — від класичних агентів збору глибинної інформації до банальних коригувальників вогню в рясах.

Нагадаємо, у жовтні СБУ викрила вінницького митрополита УПЦ МП на роботі в інтересах росії. Виявилося, що навіть після 24 лютого цей «священник» підтримував політику кремля та схвалював дії рф. Також на своєму інтернет-ресурсі він розміщував публікації, які розпалюють міжконфесійну ворожнечу.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»