В москве пригрозили нанести удар по американским спутникам. Фото:

https://racurs.ua/n176195-rossiyane-prigrozili-atakovat-amerikanskie-sputniki.html

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Російська армія визначила американські супутники, як свою військову ціль.

Окупанти можуть атакувати супутники США, які задіяні у війні на території України. Під удар можуть потрапити й комерційні супутники. Про це заявив глава департаменту контролю за озброєннями міністерства закордонних справ росії костянтин воронцов, повідомляє ТАСС.

Йдеться про залучення США та їх союзниками компонентів цивільної інфраструктури в космосі, у тому числі комерційної, у збройних конфліктах, — заявив агресор.

Представник країни-терориста додав, що «квазіцивільна інфраструктура може виявитися законною метою для удару у відповідь».

Також воронцов насмілився звинуватити країни заходу у тому, що вони нібито наражають на ризики стійкість мирної космічної діяльності.

Нагадаємо, компанія Maxar Technologies допоможе Міністерству оборони США створити систему попередження про ракетні напади гіперзвукової зброї. Її 14 супутників будуть готові до 2024 року, на орбіті вони з’являться у 2025 році.

Засновник компанії SpaceX Ілон Макс повідомив, що росія намагається знищити роботу системи супутникового інтернету Starlink, яка активно використовується військовослужбовцями Збройних сил України.

Джерело: ТАСС