ЕЦБ поднял базовую ставку – Европа борется с инфляцией

https://racurs.ua/n176205-ecb-podnyal-bazovuu-stavku-evropa-boretsya-s-inflyaciey.html

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Європейський центральний банк (ЄЦБ) підняв базову ставку за кредитами на 0,75% до 2%.

Про це йдеться у прес-релізі на сайті регулятора, який опублікували 27 жовтня.

Причиною такого рішення в ЄЦБ назвали бажання знизити інфляцію до середньострокового цільового рівня 2%. Регулятор повідомив, що найближчим часом підвищення ставок буде продовжено.

Також збільшено й інші базові ставки: ставка за депозитами наразі становить 1,5%, за короткостроковими кредитами ЄЦБ — 2,25%.

ЄЦБ раніше у 2022 році підвищував ставки у липні (з 0 до 0,5%) та у вересні (до 1,25%).

Інфляція в єврозоні останніми місяцями є рекордною за весь час її існування. У вересні вона сягнула 9,9%. Основною причиною цього є зростання цін на енергоносії, що тягне за собою подорожчання та інших товарів та послуг.

Востаннє ставка ЄЦБ за кредитами була на рівні 2% у 2009 році — під час світової фінансової кризи.