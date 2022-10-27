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Ракурс
ЄЦБ підняв базову ставку - Європа бореться з інфляцією

ЄЦБ підняв базову ставку — Європа бореться з інфляцією

27 жов 2022, 16:20
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Європейський центральний банк (ЄЦБ) підняв базову ставку за кредитами на 0,75% до 2%.





Про це йдеться у прес-релізі на сайті регулятора, який опублікували 27 жовтня.

Причиною такого рішення в ЄЦБ назвали бажання знизити інфляцію до середньострокового цільового рівня 2%. Регулятор повідомив, що найближчим часом підвищення ставок буде продовжено.

Також збільшено й інші базові ставки: ставка за депозитами наразі становить 1,5%, за короткостроковими кредитами ЄЦБ — 2,25%.

ЄЦБ раніше у 2022 році підвищував ставки у липні (з 0 до 0,5%) та у вересні (до 1,25%).

Інфляція в єврозоні останніми місяцями є рекордною за весь час її існування. У вересні вона сягнула 9,9%. Основною причиною цього є зростання цін на енергоносії, що тягне за собою подорожчання та інших товарів та послуг.

Востаннє ставка ЄЦБ за кредитами була на рівні 2% у 2009 році — під час світової фінансової кризи.

Джерело: Ракурс


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