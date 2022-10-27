Беглецу Деркачу избрали меру пресечения по делу о госизмене и незаконном обогащении

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Суд обрав запобіжний захід народному депутату України III—IX скликань, який підозрюється в держзраді та незаконному збагаченні. Суддя ухвалив рішення задовольнити клопотання НАБУ у повному обсязі.

Слідство вважає, що народний депутат у 2019−2022 роках отримав щонайменше 567 тис. дол. від розвідувальних органів рф за підривну діяльність проти України, дискредитацію України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин зі США та ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО.

За даними кількох українських ЗМІ, йдеться про колишнього депутата Андрія Деркача.

Депутата раніше було оголошено у державний та міжнародний розшук.

Депутат Деркач курував охоронні агентства, які працювали на росію, вважає СБУ. ФБР розшукує росіянина, який співпрацював з Деркачем та російською розвідкою.

Історія питання

Раніше Деркач публікував записи з голосами Байдена та Порошенка, після чого проти Деркача ввели санкції США. 27 липня в екс-нардепа пройшли обшуки у справі про держзраду. Затримано його охоронця. 16 вересня Деркач був оголошений у розшук.

У травні — липні 2020 року народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив колишнього віцепрезидента США Джо Байдена на пʼятого президента Петра Порошенка під час його перебування на посаді президента.

За словами Деркача, ідеться про дві частини записів. Перша стосується виділення Штатами мільярда доларів в обмін на звільнення генерального прокурора Віктора Шокіна, при якому ГПУ розслідувала справу Burisma — компанії, де працював син Байдена.

Друга частина записів нібито стосується того, що Порошенко, попри відсутність коаліції в парламенті, блокував звільнення Кабінету міністрів і призначення дострокових виборів до Верховної Ради. Також, за словами Деркача, в аудіозаписах ідеться про вплив Байдена на наглядові ради великих держпідприємств.

У вересні 2020 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох осіб, яких підозрюють у втручанні у вибори президента за підтримки російського уряду. Серед них був й Андрій Деркач.