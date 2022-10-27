На Харьковщине нашли еще одно массовое захоронение, фото - Нацполиция

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Після вигнання росіян з Харківщини у Борівському районі виявили ще одне масове поховання.

За попередніми даними, там поховано щонайменше 17 осіб, повідомляє Національна поліція України.

Про поховання правоохоронним органам повідомили мешканці сусіднього села Копанки. За їхніми словами, російські військові збирали тіла по всьому району, а 13 квітня привезли їх двома вантажівками, викопали екскаватором яму глибиною до трьох метрів і скинули туди тіла. Після цього місце поховання розрівняли танками.

Місцеві жителі розповіли, що росіяни не залишили жодних позначок на місці поховання та не дозволили іншим це зробити.

Після російського відступу з Харківської області в Ізюмі виявили поховання з тілами майже 450 людей, стать деяких замордованих росіянами людей було неможливо ідентифікувати. Серед загиблих були жінки та діти. Загалом станом на 26 жовтня на Харківщині ексгумували останки близько тисячі людей, які загинули під час бойових дій.