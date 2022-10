Буча не была случайной - расследователи доказали «стратегическую жестокость» резни, которую россияне устроили по дороге в Киев

Різанина, яку російські солдати влаштували дорогою до Києва, не була випадковою. Це була «стратегічна жорстокість».

Такого висновку дійшло спільне розслідування інформагентства Associated Press та програми «Передова» (Frontline), що виходить на каналі PBS.

За даними лондонського Королівського інституту оборонних досліджень, солдати використовували списки, складені російською розвідкою, для проведення «зачисток».

Відповідальним за цей фронт був генерал-полковник Олександр Чайко, який став відомим у світі через свою жорстокість, коли командував російськими силами в Сирії. Саме Чайко склав відповідні накази, переконує Джек Уотлінг, старший науковий співробітник RUSI, який поділився планами бою з AP.

Ця історія є частиною розслідування AP/FRONTLINE, яке включає інтерактивний досвід War Crimes Watch Ukraine і документальний фільм «Атака Путіна на Україну: документування воєнних злочинів» на PBS.

Хоча в цьому наказі немає нічого незаконного, він часто виконувався з відвертим нехтуванням законами війни, коли російські війська захоплювали території по всій Україні.

Свідки та ті, хто вижив у Бучі, а також в Озері, Бабинцях і Здвижівці — усіх районах, де орудували росіяни під командуванням Чайко — розповіли AP і FRONTLINE, що російські солдати катували та вбивали людей за найменшої підозри, що вони могли допомагати українським військовим.

Зачистки посилилися після того, як по російських позиціях було завдано точних ударів, а солдати під час перехоплених телефонних дзвінків, отриманих AP, сказали своїм близьким, що їм наказано не поблажливо підходити до підозрюваних інформаторів.

Russian soldiers openly discussed atrocities against civilians during phone calls with family & friends that the Ukrainian government intercepted near Kyiv. Explore this & other takeaways from @AP & FRONTLINE’s latest investigation: https://t.co/0HmyNll4la