Буча не була випадковою - розслідувачі довели «стратегічну жорстокість» різанини росіян дорогою до Києва

https://racurs.ua/ua/n176207-bucha-ne-bula-vypadkovou-rozsliduvachi-dovely-strategichnu-jorstokist-rizanyny-yaku-rosiyany.html

Ракурс

Різанина, яку російські солдати влаштували дорогою до Києва, не була випадковою. Це була «стратегічна жорстокість».

Такого висновку дійшло спільне розслідування інформагентства Associated Press та програми «Передова» (Frontline), що виходить на каналі PBS.

За даними лондонського Королівського інституту оборонних досліджень, солдати використовували списки, складені російською розвідкою, для проведення «зачисток».

Russian soldiers openly discussed atrocities against civilians during phone calls with family & friends that the Ukrainian government intercepted near Kyiv. Explore this & other takeaways from @AP & FRONTLINE’s latest investigation: https://t.co/0HmyNll4la — FRONTLINE (@frontlinepbs) October 26, 2022

Відповідальним за цей фронт був генерал-полковник Олександр Чайко, який став відомим у світі через свою жорстокість, коли командував російськими силами в Сирії. Саме Чайко склав відповідні накази, переконує Джек Уотлінг, старший науковий співробітник RUSI, який поділився планами бою з AP.

Ця історія є частиною розслідування AP/FRONTLINE, яке включає інтерактивний досвід War Crimes Watch Ukraine і документальний фільм «Атака Путіна на Україну: документування воєнних злочинів» на PBS.

Хоча в цьому наказі немає нічого незаконного, він часто виконувався з відвертим нехтуванням законами війни, коли російські війська захоплювали території по всій Україні.

Свідки та ті, хто вижив у Бучі, а також в Озері, Бабинцях і Здвижівці — усіх районах, де орудували росіяни під командуванням Чайко — розповіли AP і FRONTLINE, що російські солдати катували та вбивали людей за найменшої підозри, що вони могли допомагати українським військовим.

Зачистки посилилися після того, як по російських позиціях було завдано точних ударів, а солдати під час перехоплених телефонних дзвінків, отриманих AP, сказали своїм близьким, що їм наказано не поблажливо підходити до підозрюваних інформаторів.

Україна висунула Чайко обвинувачення у скоєнні злочину агресії — ведення незаконної війни на своїй території. Але для того, щоб подати його в міжнародний суд, знадобляться більш конкретні докази. Прокурори мали б довести, що він відігравав ключову роль у здійсненні незаконної політики російської федерації або мав знати, що робили його війська, і був у змозі зупинити або покарати їхню поведінку.

Наразі Чайко — людина, причетна до найгірших злочинів як у Сирії, так і в Україні — все ще очолює війська, знову як командувач російськими силами в Сирії.

Ось декілька висновків з розслідування:

Мамо, я вбиваю мирних жителів

Російські солдати відкрито обговорювали звірства проти мирного населення під час телефонних розмов зі своїми матерями, дружинами та друзями, які український уряд перехопив під Києвом.

21 березня солдат Вадим сказав своїй матері: «Ми маємо наказ забирати телефони у всіх і тих, хто чинить опір — словом, до біса. У нас є наказ: неважливо, цивільні вони чи ні. Убити всіх».

Найменший рух фіранки у вікні — це можлива ознака спостерігача чи збройного нападника — виправдовував обстріл житлового будинку артилерією. Українців, які зізналися в тому, що передавали координати російських військ, страчували без суду, включно з підлітками, розповіли військові.

У нас є наказ військовополонених не брати, а всіх прямо розстрілювати, — сказав у телефонній розмові 14 березня солдат на прізвисько Льоня.

Був хлопець, 18 років, потрапив у полон. Спочатку йому з автомата прострілили ногу, потім відрізали вуха. Він у всьому зізнався і його застрелили, — розповів Льоня мамі. — Ми не беремо полонених. Це означає, що ми нікого не залишимо живим.

Лондонська дослідницька група, фінансована російським опозиціонером Михайлом Ходорковським, перевірила особи солдатів, які здійснили ці дзвінки.

Відповідальний за бійню в Бучі

Українська прокуратура заявляє, що підрозділ під командуванням Чайко — 76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія — брав участь у смертоносній операції по зачистці 4 березня на вулиці Яблунській, найбільш смертоносній дорозі в окупованій Бучі та на місці важливого російського командного центру.

У червні Держдепартамент США ввів санкції проти 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії росії та її 234 гвардійського десантно-штурмового полку, а також 64 окремої мотострілецької бригади за звірства в Бучі.

Усі ці підрозділи перебували під головним командуванням Чайко протягом перших тижнів вторгнення, повідомила AP українська влада.