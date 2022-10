Різанина, яку російські солдати влаштували дорогою до Києва, не була випадковою. Це була «стратегічна жорстокість».

Такого висновку дійшло спільне розслідування інформагентства Associated Press та програми «Передова» (Frontline), що виходить на каналі PBS.

За даними лондонського Королівського інституту оборонних досліджень, солдати використовували списки, складені російською розвідкою, для проведення «зачисток».

Russian soldiers openly discussed atrocities against civilians during phone calls with family & friends that the Ukrainian government intercepted near Kyiv. Explore this & other takeaways from @AP & FRONTLINE’s latest investigation: https://t.co/0HmyNll4la