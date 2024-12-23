Третя штурмова опублікувала розслідування про воєнні злочини росіян на Луганщині

https://racurs.ua/ua/n202454-tretya-shturmova-opublikuvala-video-pro-voienni-zlochyny-rosiyan-na-luganschyni.html

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Третя штурмова бригада оприлюднила факти воєнних злочинів російських окупантів у селищі Невському на Луганщині. Про це повідомляє медіаслужба підрозділу.

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Зазначається, що відповідні матеріали були виявлені у телефоні одного з солдатів армії рф, який знімав на смартфон «злочинні накази свого спільника Олега Рудакова з позивним Рудік. Особу росіянина вдалося ідентифікувати в ході розслідування, а також дізнатися деталі його біографії та служби в армії рф.

Окупант ставив задачі про розстріли та катування місцевого населення російським солдатам, які перебували ближче до лінії зіткнення. Крім того, бійці Третьої штурмової перехопили радіопереговори групи Рудакова, що заходила в селище Невське. У них прозвучав наказ «зачистити», тобто знищити місцевих мешканців населеного пункту, — наголосили в підрозділі.

Окрім воєнних злочинів проти цивільного населення, у перехоплених радіопереговорах росіян Третя штурмова зафіксувала факти нелюдського ставлення в армії рф до своїх же солдатів. Йдеться про вбивство як метод покарання військовослужбовців.

В підрозділі наголосили, що оприлюднене розслідування може бути використано у міжнародному суді, як доказова база вчинення воєнних злочинів російськими військовими на території України.