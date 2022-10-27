Заместитель Ермака ездит на джипе, который GM передал Украине для гуманитарных целей

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Кирило Тимошенко, заступник голови Офісу президента, їздить на гуманітарному авто від General Motors. 50 таких автівок компанія передала Україні весною для евакуації людей із зони бойових дій і для гуманітарних місій.

Працівники ОП їздять на службових авто. На балансі автобази Державного управління справами, яке й опікується Офісом президента — таких авто більше сотні, серед яких кількарічні «Кемрі», «Ленд Крузери», «Мерседеси» V250 і «Транспортери».

Однак заступник керівника ОП їздить саме на тому позашляховику, який був переданий державі для зовсім інших цілей, йдеться у розслідуванні «Bihus.Інфо».

Авто почало з’являтися на відео заступника керівника Офісу президента навесні. Саме тоді американська компанія General Motors відповіла на заклик української влади та передала Україні 50 нових Chevrolet Tahoe.

Надалі ці автомобілі були розподілені між різними установами та щонайменше один позашляховик опинився в користуванні Державного управління справами, яке опікується Офісом президента. Chevrolet Tahoe, який мав би використовуватися для гуманітарних цілей, став службовим автомобілем Тимошенка.

Дивіться, я дійсно їжджу на «Шевроле Тахо», це автомобіль Державного управління справами, це не моя особиста автівка чи ще когось. Це на балансі держави, Державного управління справами, яке забезпечує автівками і Офіс президента, — прокоментував Тимошенко у розмові з Bihus.Info.

За його словами, понад 100 авто, які вже перебувають на балансі автобази ДУС, серед яких і кількарічні Toyota Camry та Land Cruiser, Mercedes V250, Volkswagen Transporter, недостатньо, тож передане General Motors авто було їм потрібне.

На ньому вже наїздили близько 40 тис. км, їжджу разом зі співробітниками Офісу, регіонального департаменту, тому що ми намагаємося якомога швидше їхати на деокуповані території, щоб проконтролювати що там відбувається, — заявив Тимошенко.

Проблеми в тому, що авто, яке Україна просила в General Motors для одних цілей, використовується зовсім для інших на фоні суттєвого дефіциту транспортних засобів у військових, Тимошенко, за його ж словами, не бачить.

Ці «Шевроле Тахо» неброньовані, тому я не бачу сенсу в тому, щоб їх передавати саме на фронт, це трохи інша автівка, — заявив заступник керівника Офісу президента.

Разом з цим, «збір на автомобілі для ЗСУ» нині є одним з найбільш поширених серед українців. Автомобілі для військових закінчилися вже навіть не в Польщі чи в Литві — бо там вони банально закінчилися — а у Франції, Британії та інших далеких країнах.