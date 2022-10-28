Активность армии рф в беларуси прокомментировал Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n176226-aktivnost-armii-rf-v-belarusi-prokommentiroval-genshtab-vsu.html

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Активність російської армії на території білорусі прокоментував Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 28 жовтня. Там вказали, що на волинському та поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надаючи свою територію, повітряний простір та інфраструктуру. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів, в тому числі із застосування ударних безпілотників, — йдеться у повідомленні Генштабу.

Окрім цього, моніторингова група «Беларускі Гаюн» сьогодні вранці оприлюднила звіт про переміщення російської і білоруської армії територією сусідньої країни впродовж 27 жовтня.