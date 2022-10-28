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Разведка показала «внутренности» сбитого иранского беспилотника Mohajer-6

Разведка показала «внутренности» сбитого иранского беспилотника Mohajer-6 (ВИДЕО)

28 окт 2022, 14:25
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Головне управляння розвідки Міністерства оборони України показало як виглядає зсередини іранський розвідувально-ударний безпілотник Mohajer-6, який збили над Чорним морем 23 вересня.





Для виробництва Mohajer-6 Іран використовує компоненти побутового призначення. Тому безпілотник є значно гіршим за аналоги своїх конкурентів. Співробітники української розвідки з’ясували, звідки походять комплектуючі безпілотника, який росіяни закупили в Ірану для ведення бойових дій в Україні. Також фахівці ГУР МО України виявили деталі марковані офіційною мовою Ірану — фарсі.

Всі докази причетності представників іноземних країн до постачання зброї та її комплектуючих терористичній росії будуть передані до міжнародних організацій.

Источник: Ракурс


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