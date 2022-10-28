Розвідка показала “нутро” збитого іранського безпілотника Mohajer-6

https://racurs.ua/ua/n176235-rozvidka-pokazala-nutro-zbytogo-iranskogo-bezpilotnyka-mohajer-6-video.html

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Головне управляння розвідки Міністерства оборони України показало як виглядає зсередини іранський розвідувально-ударний безпілотник Mohajer-6, який збили над Чорним морем 23 вересня.

Для виробництва Mohajer-6 Іран використовує компоненти побутового призначення. Тому безпілотник є значно гіршим за аналоги своїх конкурентів. Співробітники української розвідки з’ясували, звідки походять комплектуючі безпілотника, який росіяни закупили в Ірану для ведення бойових дій в Україні. Також фахівці ГУР МО України виявили деталі марковані офіційною мовою Ірану — фарсі.

Всі докази причетності представників іноземних країн до постачання зброї та її комплектуючих терористичній росії будуть передані до міжнародних організацій.