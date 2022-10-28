У Стратегії нацоборони США рф назвали серйозною, але не довгостроковою загрозою

https://racurs.ua/ua/n176234-u-strategiyi-nacoborony-ssha-rf-nazvaly-seryoznou-ale-ne-dovgostrokovou-zagrozou.html

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Останні дії росії, серед яких повномасштабне вторгнення в Україну, вказують на те, що москва становить «серйозну загрозу». Таку думку висловило Міністерство оборони США у новій Стратегії національної оборони США, опублікованій на сайті Пентагону 27 жовтня.

Незважаючи на незалежність своїх сусідів, уряд росії прагне застосувати силу для зміни кордонів та відновлення імперіалістичного режиму, йдеться у новій стратегії, пише «Голос Америки».

На відміну від Китаю, росія не може систематично кидати виклик Сполученим Штатам у довгостроковій перспективі. Але російська агресія — це пряма та серйозна загроза нашим інтересам та цінностям, — заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Серед ризиків з боку росії у документі перелічені ядерна загроза як самим США, так і їхнім союзникам та партнерам, загроза крилатих ракет великої дальності, кібер- та інформаційні загрози, загроза хімічної та біологічної зброї.

Разом з тим, єдиним серйозним стратегічним конкурентом Вашингтона Пентагон вважає Китай, оскільки «Пекін має як намір, так і змогу систематично кидати виклик Сполученим Штатам на всіх напрямках, у військовому, економічному, технологічному, дипломатичному плані». Зокрема, США непокоять модернізація та розширення Китаєм свого ядерного потенціалу.