Военного ВСУ приговорили к пяти годам заключения за дезертирство

В Донецкой области военного приговорили к заключению за дезертирство, фото: Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил

https://racurs.ua/n176241-voennogo-vsu-prigovorili-k-pyati-godam-zaklucheniya-za-dezertirstvo.html

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На Донеччині суд визнав винним та засудив до п’яти років позбавлення волі військовослужбовця ЗСУ за дезертирство, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 408 Кримінального кодексу).

Про це сьогодні, 28 жовтня, повідомляє прес-служба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Об'єднаних сил.

Зазначається, що цей військовий влітку 2016 року не з’явився вчасно на службу з лікувального закладу — до військової частини за місцем дислокації у Маріуполі.

Перебуваючи у відпустці, він повідомив командування військової частини про своє перебування на лікуванні. За інформацією медзакладу, військовий перебував на лікуванні з середини червня до початку липня 2016 року.