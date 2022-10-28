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В Донецкой области военного приговорили к заключению за дезертирство, фото: Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил

Военного ВСУ приговорили к пяти годам заключения за дезертирство

28 окт 2022, 17:57
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На Донеччині суд визнав винним та засудив до п’яти років позбавлення волі військовослужбовця ЗСУ за дезертирство, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 408 Кримінального кодексу).





Про це сьогодні, 28 жовтня, повідомляє прес-служба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Об'єднаних сил.

Зазначається, що цей військовий влітку 2016 року не з’явився вчасно на службу з лікувального закладу — до військової частини за місцем дислокації у Маріуполі.

Перебуваючи у відпустці, він повідомив командування військової частини про своє перебування на лікуванні. За інформацією медзакладу, військовий перебував на лікуванні з середини червня до початку липня 2016 року.

В умовах особливого періоду військовик забажав назавжди ухилитися від військової служби. Вільний час армієць проводив на власний розсуд, не пов’язуючи його з виконанням обов’язків військової служби, — вказано в повідомленні.

Источник: Ракурс


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