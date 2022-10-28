Військового ЗСУ засудили на п’ять років ув’язнення за дезертирство

Військового ЗСУ засудили на п’ять років ув’язнення за дезертирствоhttps://racurs.ua/ua/n176241-viyskovogo-zsu-zasudyly-na-p-yat-rokiv-uv-yaznennya-za-dezertyrstvo.htmlРакурс
На Донеччині суд визнав винним та засудив до п’яти років позбавлення волі військовослужбовця ЗСУ за дезертирство, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 408 Кримінального кодексу).
Про це сьогодні, 28 жовтня, повідомляє прес-служба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Об'єднаних сил.
Зазначається, що цей військовий влітку 2016 року не з’явився вчасно на службу з лікувального закладу — до військової частини за місцем дислокації у Маріуполі.
Перебуваючи у відпустці, він повідомив командування військової частини про своє перебування на лікуванні. За інформацією медзакладу, військовий перебував на лікуванні з середини червня до початку липня 2016 року.
В умовах особливого періоду військовик забажав назавжди ухилитися від військової служби. Вільний час армієць проводив на власний розсуд, не пов’язуючи його з виконанням обов’язків військової служби, — вказано в повідомленні.