У північні частині Марсу міг існувати стародавній океан, фото:

https://racurs.ua/ua/n176240-nova-karta-marsu-vkazala-na-starodavniy-okean-foto.html

Ракурс

На Марсі виявили докази існування стародавнього океану, який розташовувався у північній частині планети.

Про це свідчать дані з нещодавно випущеного набору топографічних карт планети, повідомляє прес-служба Університету штату Пенсильванія (США).

Використовуючи дані топографії, учені виявили докази існування приблизно 3,5 млрд років тому берегової лінії із значним накопиченням осадових відкладень, товщиною щонайменше 900 м, які охоплювали сотні тисяч квадратних кілометрів.

Існування океану такого розміру означає значно вищу ймовірність існування життя на Марсі у минулому — мав бути період, коли було досить тепло, а атмосфера була достатньо щільною, щоб підтримувати таку кількість рідкої води одночасно.

Карти пропонують найпереконливіші докази того, що на планеті колись відбулося підвищення рівня моря, що відповідає тривалому теплому та вологому клімату, а не суворому, замерзлому ландшафту, який існує сьогодні, — зазначається в повідомленні.

У межах цього дослідження учені вперше використали програмне забезпечення, розроблене Геологічною службою США для аналізу земної поверхні, щоб здійснити картографування даних про Марс, зібраних орбітальними апаратами.