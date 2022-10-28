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Ракурс
сергей шойгу, фото: NizhynNEWS

В рф заявили о «выполнении задачи по частичной мобилизации»

28 окт 2022, 18:45
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Міністр оборони рф сергій шойгу під час зустрічі з російським диктатором володимиром путіним заявив про «виконання завдання із призову 300 тис. осіб за частковою мобілізацією» й запевнив, що «додаткових завдань не планується».





Про це сьогодні, 28 жовтня, повідомляють російські ЗМІ.

Також шойгу заявив, що тепер російські військкомати продовжать комплектувати війська, котрі беруть участі у війні проти України, нібито лише «за рахунок прийому добровольців та кандидатів у контрактники».

За словами Шойгу, серед мобілізованих 81 тис. вже відправили в зону бойових дій, серед них 41 тис. «вже діють у складі підрозділів».

Нагадаємо, 21 вересня на тлі військових невдач у війні проти України російський диктатор оголосив про проведення у рф так званої «часткової мобілізації», в ході якої нібито планували призвати лише 300 тис. осіб «для контролю лінії фронту».

Источник: Ракурс


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