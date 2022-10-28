У рф заявили про «виконання завдання з часткової мобілізації»

сергій шойгу, фото: NizhynNEWS

https://racurs.ua/ua/n176242-u-rf-zayavyly-pro-vykonannya-zavdannya-z-chastkovoyi-mobilizaciyi.html

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Міністр оборони рф сергій шойгу під час зустрічі з російським диктатором володимиром путіним заявив про «виконання завдання із призову 300 тис. осіб за частковою мобілізацією» й запевнив, що «додаткових завдань не планується».

Про це сьогодні, 28 жовтня, повідомляють російські ЗМІ.

Також шойгу заявив, що тепер російські військкомати продовжать комплектувати війська, котрі беруть участі у війні проти України, нібито лише «за рахунок прийому добровольців та кандидатів у контрактники».

За словами Шойгу, серед мобілізованих 81 тис. вже відправили в зону бойових дій, серед них 41 тис. «вже діють у складі підрозділів».

Нагадаємо, 21 вересня на тлі військових невдач у війні проти України російський диктатор оголосив про проведення у рф так званої «часткової мобілізації», в ході якої нібито планували призвати лише 300 тис. осіб «для контролю лінії фронту».