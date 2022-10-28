США предоставят Украине спутниковые антенны, действующие вне системы Starlink

Спутниковые антенны для Украины анонсировали в Пентагоне, фото: Work.ua

https://racurs.ua/n176249-ssha-predostavyat-ukraine-sputnikovye-antenny-deystvuuschie-vne-sistemy-starlink.html

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Україна вперше отримає від США чотири антени супутникового зв’язку, що діють поза системою Starlink.

Про це сьогодні, 28 жовтня, під час брифінгу для преси заявила заступник речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє «Голос Америки».

Вона пояснила, що ці антени можуть взаємодіяти з будь-якими системами, не лише Starlink, що допоможе покращити можливості зв’язку на полі бою.

Водночас Сінгх заперечує зв’язок постачання цих антен із заявами американського мільярдера Ілона Маска щодо втрат компанії на підтримку Starlink для України.

За її словами, ці антени будуть надані із запасів Пентагону. Необхідність їх постачання викликана потребами підтримувати зв’язок на полі бою в умовах руйнування енергооб'єктів в Україні.

Ми бачимо напади Росії на енергомережі та інфраструктуру України і ці антени надають додаткові можливості на місці в критичо важливий час, коли здійснюються удари по українській інфраструктурі. Вони не мають на меті слугувати заміною таким послугам, як Starlink, вони допомагають покращити зв’язок на полі бою, — додала Сінгх.

Антени будуть передані в межах нового пакету оборонної допомоги США обсягом 275 млн дол., який також включає:

додаткові ракети до HIMARS;

2 тис. протитанкових та 500 високоточних снарядів до артилерії 155-мм калібру;

1,3 тис. протитанкових систем;

125 бронемашин Humvee;

стрілецьку зброю;

набої.

Джерело: «Голос Америки»