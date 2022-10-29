Украина переходит на зимнее время, оккупанты оставляют часть страны на летнем

https://racurs.ua/n176267-ukraina-perehodit-na-zimnee-vremya-okkupanty-ostavlyaut-chast-strany-na-letnem.html

Ракурс

У ніч з суботи, 29 жовтня, на неділю, 30 жовтня, Україна перейде на зимовий час. О 04.00 стрілки годинників слід перевести на годину назад — українці зможуть поспати на годину більше.

Отож, наступна доба у вихідний день автоматично збільшиться на годину.

Така маніпуляція з часом передбачена постановою Кабміну № 509 «Про порядок обчислення часу на території України» від 13 травня 1996 року.

Час в окупації

Окупаційні «адміністрації» на захоплених російськими силами територіях переведення годинників ігнорують, і збираються жити за московським часом.

У Запорізькій області залишається колишній час. Переведення стрілок годинника у 2022 році не буде, — заявили в так званій «адміністрації».

Подібне повідомлення опублікували окупанти й на Херсонщині.

Жити ми будемо за московським часом. Переводити стрілки годинника ніхто не збирається, — заявив гауляйтер і злочинець володимир сальдо.

В окупованих частинах Донецької та Луганської областей, а також у Криму людей змушують жити за московським часом ще з 2014 року. Тоді ж перехід на літній та зимовий час було скасовано на території рф.

Для чого переводять годинники

Переводити годинники стали для більш ефективного використання денного світла та економії електроенергії ввечері. У Великій Британії зимовий і літній порядок обчислення часу вперше запровадили 1908 року. В Україні стрілки стали регулярно переводити з 1981 року.

Водночас ефективність переходу в сучасних реаліях ставиться під сумнів. Приблизно 140 країн не використовували такої практики або відмовилися від неї. А щорічний перехід на літній час та повернення до зимового зараз використовують приблизно у 60 країнах світу.

Скасування переведення годинників підтримав Європарламент. В Україні також були спроби відмовитися від зимового та літнього часу. Остання така спроба у березні 2021 року не закінчилася успіхом: Верховна Рада провалила голосування у другому читанні та надіслала законопроєкт на доопрацювання. Згідно з ним, Україна мала залишитися на зимовому часі.

Спроба зупинити час

Переважна частина території України розташована в межах часового поясу UTC+2, який є «київським».

Восени 2020 року спікер Верховної ради Руслан Стефанчук зареєстрував законопроєкт «Про обчислення часу в Україні», який пропонує відмовитися від переходу на «літній» та «зимовий» час та закріпити на території України єдиний київський час — UTC+2.

Свою пропозицію Стефанчук аргументував, по-перше, необхідність забезпечити захист територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки — адже на тимчасово окупованих територіях встановлено московський час.

По-друге, спікер послався на вчених та лікарів, які вважають, що переведення годинника викликає значне погіршення стану здоров’я громадян у період адаптації.

Сезонний тимчасовий стрибок" призводить до зміни біологічних ритмів людини, що негативно позначається на загальному стані людини, як фізіологічному, так і психологічному. Після переведення годинникових стрілок у громадян погіршується самопочуття, знижується працездатність, спостерігається значне загострення хронічних хвороб. Наукові дослідження пов’язують зміни часу із захворюваннями серцево-судинної або імунної системи, оскільки вони переривають біологічні цикли. Також доведено, що переведення годинника не допомагає енергозбереженню, — йдеться в пояснювальній записці.

Ідея була в тому, щоб 25 жовтня 2020 року востаннє перевести стрілки на годину назад і залишитися на цьому часі.

У першому читанні законопроєкт змогли розглянути лише у березні 2021 року, «за» проголосували 277 депутатів. Однак у другому читанні законопроєкт ухвалити не змогли — його підтримали лише 212 нардепів. Документ вирішили відправити на повторне друге читання.

У грудні Стефанчук повідомив, що законопроект доопрацювали, і найближчим часом відбудеться голосування. Але потім через повномасштабне вторгнення росії пріоритети Верховної Ради змінилися, ініціатива все ще чекає на розгляд.

Цей законопроект мав ще альтернативну версію, внесену Сергієм Соболєвим та Вадимом Івченком з «Батьківщини». Депутати запропонували поняття «київський час» замінити на «український час». Їхню ініціативу відхилили.