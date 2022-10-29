Украина провела очередной обмен пленными — Ермак опубликовал видео с 52 украинцами

https://racurs.ua/n176266-ukraina-provela-ocherednoy-obmen-plennymi-ermak-opublikoval-video-s-52-ukraincami.html

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Україна провела черговий обмін полонених з московитами. Вдалося звільнити 52 наших офіцерів, медиків, сержантів та солдат. Серед них бійці Нацгвардії, включно з двома «азовцями», 18 бійців ВМС, восьмеро прикордонників, дев’ятеро бійців ТРО, троє воїнів ЗСУ та двоє цивільних

Про обмін повідомив 29 жовтня глава Офісу президента Андрій Єрмак.

У своїх соцмережах він також опублікував перше відео з поверненими на контрольовану Україною територію бійцями.