Україна провела черговий обмін полоненими - Єрмак опублікував відео з 52 українцями

https://racurs.ua/ua/n176266-ukrayina-provela-chergovyy-obmin-polonenymy-iermak-opublikuvav-video-z-52-ukrayincyamy.html

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Україна провела черговий обмін полонених з московитами. Вдалося звільнити 52 наших офіцерів, медиків, сержантів та солдат. Серед них бійці Нацгвардії, включно з двома «азовцями», 18 бійців ВМС, восьмеро прикордонників, дев’ятеро бійців ТРО, троє воїнів ЗСУ та двоє цивільних

Про обмін повідомив 29 жовтня глава Офісу президента Андрій Єрмак.

У своїх соцмережах він також опублікував перше відео з поверненими на контрольовану Україною територію бійцями.