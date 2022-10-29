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Україна провела черговий обмін полоненими - Єрмак опублікував відео з 52 українцями
Україна провела черговий обмін полоненими — Єрмак опублікував відео з 52 українцямиhttps://racurs.ua/ua/n176266-ukrayina-provela-chergovyy-obmin-polonenymy-iermak-opublikuvav-video-z-52-ukrayincyamy.htmlРакурс
Україна провела черговий обмін полонених з московитами. Вдалося звільнити 52 наших офіцерів, медиків, сержантів та солдат. Серед них бійці Нацгвардії, включно з двома «азовцями», 18 бійців ВМС, восьмеро прикордонників, дев’ятеро бійців ТРО, троє воїнів ЗСУ та двоє цивільних
Про обмін повідомив 29 жовтня глава Офісу президента Андрій Єрмак.
У своїх соцмережах він також опублікував перше відео з поверненими на контрольовану Україною територію бійцями.
Додому повертаються захисники «Азовсталі», оборонці Маріуполя та люди, які рятували життя. Нам вдалося обміняти начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на «Азовсталі» і молодого військового хірурга 65-го військового мобільного шпиталю. Ми повертаємо морпіха, дружина якого нещодавно вийшла з полону та добровольця з Маріуполя із символічним прізвищем «Москва», а ще моряка з острова Зміїний. Також будуть вдома деякі військові, взяті в полон у Чорнобильській зоні, — прокоментував обмін Єрмак.
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