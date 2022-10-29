Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ОК «Юг» прокомментировало информацию об уничтожении трех кораблей флота рф в Севастопольской бухте

ОК «Юг» прокомментировало информацию об уничтожении трех кораблей флота рф в Севастопольской бухте

29 окт 2022, 15:16
999

Оперативне командування «Південь» не має підтвердження інформації про знищення трьох кораблів у Севастопольській бухті вночі та вранці в суботу.





Зараз офіційного підтвердження немає… Невдалий запуск ракет протиповітряної оборони цілком може бути такою причиною, а офіційну інформацію ми отримаємо пізніше, — сказала керівниця обʼєднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

Російське Міноборони повідомило раніше, що нібито Збройні сили о 4 годині ранку 29 жовтня атакували безпілотниками окупований Севастополь, пошкодивши морський тральщик «Іван Голубець» та загородження в бухті Південна.

рф назвала це «терактом», який готували «українські військові під керівництвом британських фахівців».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров