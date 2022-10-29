ОК «Юг» прокомментировало информацию об уничтожении трех кораблей флота рф в Севастопольской бухте

https://racurs.ua/n176265-ok-ug-prokommentirovalo-informaciu-ob-unichtojenii-treh-korabley-flota-rf-v-sevastopolskoy-buhte.html

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Оперативне командування «Південь» не має підтвердження інформації про знищення трьох кораблів у Севастопольській бухті вночі та вранці в суботу.

Зараз офіційного підтвердження немає… Невдалий запуск ракет протиповітряної оборони цілком може бути такою причиною, а офіційну інформацію ми отримаємо пізніше, — сказала керівниця обʼєднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

Російське Міноборони повідомило раніше, що нібито Збройні сили о 4 годині ранку 29 жовтня атакували безпілотниками окупований Севастополь, пошкодивши морський тральщик «Іван Голубець» та загородження в бухті Південна.

рф назвала це «терактом», який готували «українські військові під керівництвом британських фахівців».