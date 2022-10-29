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Мобильный расчет ПЗРК сбил ракету «Искандер-К», летевшую в Запорожье

Мобильный расчет ПЗРК сбил ракету «Искандер-К», летевшую в Запорожье

29 окт 2022, 17:46
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Мобільний розрахунок ПЗРК збив російську ракету «Іскандер-К», яка летіла в Запоріжжя з Ростова.





Як повідомила 29 жовтня прес-служба командування Повітряних сил, вона впала в безлюдному місці.

У результаті підриву ракета змінила курс та не нашкодила людям, будівлям чи техніці. За вмілі й своєчасні дії солдата-оператора ПЗРК буде представлено до нагороди, повідомили в Повітряному командуванні «Схід».

Інша ракета сьогодні все ж дісталася Запоріжжя. Унаслідок російської ракетної атаки на Запоріжжя в суботу зруйновано промислову будівлю.

Як повідомив голова обласної Військової адміністрації Олександр Старух, постраждалих немає: «На щастя, після нової ракетної атаки ворога всі живі та неушкоджені».

Источник: Ракурс


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