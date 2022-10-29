Армейский корпус из Калининграда полностью уничтожен в Украине

https://racurs.ua/n176280-armeyskiy-korpus-iz-kaliningrada-polnostu-unichtojen-v-ukraine.html

Ракурс

Відправлений в Україну 12-тисячний 11 армійський корпус рф був майже повністю знищений.

Forbes у своєму матеріалі пише, що війська, які мали захищати Калінінград, пішли помирати в Україну

Шість років тому російський флот сформував 11-й армійський корпус, завданням якого був захист Калінінграда, окремого форпосту рф на Балтійському морі між Польщею та Литвою. Корпус мав дати російським військам перевагу в глобальній війні.

До його складу входили артилерія, ракети, війська ППО, а з кінця лютого у Калінінграді було не менше 12 тис. військових.

11 армійський корпус розташований біля західного кордону Литви, однієї з найслабших держав-членів НАТО. Саме цей корпус був «ковадлом» для можливого вторгнення рф до Литви, Латвії та Естонії. Крім піхоти, у Калінінграді було приблизно 100 танків Т-72, кілька сотень БТР, гаубиць «Мста-С» і РСЗВ «БМ-30». Втім, Кремль відправив 11 корпус на війну в Україну. На Харківщині він постраждав найбільше з усіх формувань рф в регіоні.

Зараз Калінінград майже беззахисний, а загроза, яку війська області колись становили для НАТО, зникла.