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Ракурс
Рашисты ввели военную цензуру в оккупированном Мелитополе

В Мелитополе оккупанты ввели военную цензуру — мэр

30 окт 2022, 15:53
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Рашисти запровадили інформаційну блокаду на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.





Про це в ефірі телеканалу FreeДом заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

Окупанти ввели військову цензуру — будуть перевіряти телефони жителів і виявляти з ким і про що людина спілкується, де і які новини читає, — зазначає Федоров.

Якщо при «перевірці» телефону окупанти побачать проукраїнське джерело інформації, до жителя будуть застосовані штрафи. При повторній перевірці — «кримінальна відповідальність». Іншими словами, російські військові посадять людину «на підвал», — додає мер Мелітополя.

Федоров зазначає, що з перших днів окупації Мелітополя та інших територій Запорізької області рашисти заблокували українських операторів зв’язку, інтернет-провайдерів, теле- та радіомовлення, й з кожним місяцем окупанти посилюють інформаційний терор.

Причина терору — масовий супротив жителів окупованих територій, які не визнають рашистів і чекають на повернення України, — наголошує мер Мелітополя.

Источник: Ракурс


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