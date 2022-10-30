Рашисты ввели военную цензуру в оккупированном Мелитополе

https://racurs.ua/n176298-v-melitopole-okkupanty-vveli-voennuu-cenzuru-mer.html

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Рашисти запровадили інформаційну блокаду на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Про це в ефірі телеканалу FreeДом заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

Окупанти ввели військову цензуру — будуть перевіряти телефони жителів і виявляти з ким і про що людина спілкується, де і які новини читає, — зазначає Федоров.

Якщо при «перевірці» телефону окупанти побачать проукраїнське джерело інформації, до жителя будуть застосовані штрафи. При повторній перевірці — «кримінальна відповідальність». Іншими словами, російські військові посадять людину «на підвал», — додає мер Мелітополя.

Федоров зазначає, що з перших днів окупації Мелітополя та інших територій Запорізької області рашисти заблокували українських операторів зв’язку, інтернет-провайдерів, теле- та радіомовлення, й з кожним місяцем окупанти посилюють інформаційний терор.