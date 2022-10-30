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Россияне в очередной раз обстреляли Черниговскую область, фото: «Главком»
21 «приход» — рашисты снова обстреляли Черниговщинуhttps://racurs.ua/n176297-21-prihod-rashisty-snova-obstrelyali-chernigovschinu.htmlРакурс
Рашисти сьогодні, 30 жовтня, вкотре обстріляли Чернігівську область з території рф.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Північ».
Зазначається, що у період з 12.40 по 13.04 було зафіксовано 21 «прихід», ймовірно зі ствольної артилерії калібру 122 мм, в напрямку населеного пункту Галаганівка.
Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила, — вказано в повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на сьогодні рашисти з важкої артилерії обстріляли місто Нікополь Запорізької області. В результаті є руйнування житлових будинків та інфраструктури.
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