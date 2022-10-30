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Ракурс
Росіяни вкотре обстріляли Чернігівську область, фото: «Главком»

21 «прихід» — рашисти знову обстріляли Чернігівщину

30 жов 2022, 15:07
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Рашисти сьогодні, 30 жовтня, вкотре обстріляли Чернігівську область з території рф.





Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Північ».

Зазначається, що у період з 12.40 по 13.04 було зафіксовано 21 «прихід», ймовірно зі ствольної артилерії калібру 122 мм, в напрямку населеного пункту Галаганівка.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на сьогодні рашисти з важкої артилерії обстріляли місто Нікополь Запорізької області. В результаті є руйнування житлових будинків та інфраструктури.

Джерело: Ракурс


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