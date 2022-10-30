Росіяни вкотре обстріляли Чернігівську область, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n176297-21-pryhid-rashysty-znovu-obstrilyaly-chernigivschynu.html

Ракурс

Рашисти сьогодні, 30 жовтня, вкотре обстріляли Чернігівську область з території рф.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Північ».

Зазначається, що у період з 12.40 по 13.04 було зафіксовано 21 «прихід», ймовірно зі ствольної артилерії калібру 122 мм, в напрямку населеного пункту Галаганівка.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на сьогодні рашисти з важкої артилерії обстріляли місто Нікополь Запорізької області. В результаті є руйнування житлових будинків та інфраструктури.