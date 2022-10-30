Експорт зерна з морських портів України призупинено. Фото: Олександр Кубраков

https://racurs.ua/ua/n176296-ukrayina-vymusheno-pryzupynyla-eksport-zerna-z-morskyh-portiv.html

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Експорт зерна з морських портів України призупинено через дії росії.

У неділю, 30 жовтня, з українського порту повинно було вийти судно IKARIA ANGEL з 40 тис. т пшениці. Ця продукція була призначена для жителів Ефіопії, які перебувають на межі голоду. Про це міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив у Twitter.

За словами чиновник, експорт збіжжя став неможливий після того, як росія почала блокувати так званий зерновий коридор.

Тим часом Європейський Союз закликав країну-агресор рф скасувати рішення про призупинення участі у реалізації так званої зернової угоди. У Брюсселі заявили, що рішення москви ставить під загрозу основний шлях експорту зерна та добрив, які вкрай необхідні для вирішення глобальної продовольчої кризи, спричиненої її війною проти України

ЄС закликає росію скасувати своє рішення, — написав у Twitter високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Нагадаємо, 29 жовтня міноборони рф повідомило, що нібито ЗСУ атакували безпілотниками окупований Севастополь, пошкодивши морський тральщик «Іван Голубець» та загородження в бухті Південна. OSINT-дослідники заявили, що атака на чорноморський флот росії в Севастопольській бухті призвела до ураження щонайменше трьох кораблів.

Після вибухів у Севастополі росія оголосила про вихід із «зернової угоди». У міністерстві оборони рф пояснили це тим, що уражені кораблі в Севастопольській бухті брали участь у забезпеченні безпеки «зернового коридору».