Знайшли привід - росія вийшла із зернової угоди

https://racurs.ua/ua/n176273-znayshly-pryvid-rosiya-vyyshla-iz-zernovoyi-ugody.html

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росія 29 жовтня оголосила про вихід із «зернової угоди» після сьогоднішніх вибухів у Севастополі. Там звинувачують Україну у нападі на кораблі чорноморського флоту.

Про це пише пропагандистське «РИА Новости» із посиланням на заяву міністерства оборони рф.

Рішення про призупинення участі в угоді ухвалено у зв’язку з атакою безпілотників на кораблі Чорноморського флоту в Севастополі, про яку так званий самоназваний губернатор міста та міністерство оборони рф заявили 29 жовтня.

За версією Міноборони, кораблі, які зазнали атаки, брали участь у забезпеченні безпеки «зернового коридору».

Раніше представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що зернова угода врятувала від крайньої бідності 100 млн людей. в ООН вважають, що відновлення експорту значно вплинуло зниження цін на пшеницю та інші продукти.

Продовольчий індекс ФАО знижується 7 місяців поспіль. Згідно з нашими оцінками, заснованими на моделі Світового банку, зниження цін на основні продукти опосередковано запобігло близько 100 млг людей від крайньої бідності. Початкова тривалість угоди щодо спрощення експорту зерна та добрив з України становить 120 днів і може бути автоматично продовжена 19 листопада, якщо жодна зі сторін не заперечуватиме. Ми закликаємо всі сторони докласти всіх зусиль, щоб відновити Чорноморську зернову ініціативу та реалізувати обидві угоди в повному обсязі, — йшлося у заяві представника генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка 27 жовтня.